В России подешевел iPhone 14 Plus

Стоимость iPhone 14 Plus снизилась до 83 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

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Журналисты выяснили, что на российском рынке устройство можно приобрести за 83 тысячи рублей. На старте продаж осенью 2022 года аппарат оценивали в 95 тысяч рублей. Таким образом, популярный девайс подешевел примерно на 12 процентов.

«Любители больших экранов ликуют: стоимость современного айфона с 6,7-дюймовой OLED-панелью заметно изменилась», — отметили авторы издания.

Представленный осенью 2022 года 14 Plus получил 6,7-дюймовый OLED-экран, чип A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью от 128 гигабайт, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часа.

Модель 14 Plus считается увеличенной версией iPhone 14. В свою очередь, базовый смартфон Apple линейки 2022 года доступен за 74 тысячи рублей.