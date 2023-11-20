Названа официальная дата анонса смартфона OnePlus 12

В преддверии своего 10-летия компания OnePlus готовит крупное событие.

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4 декабря в Китае состоится анонс долгожданного OnePlus 12. Этот смартфон, обещающий впечатляющие технические характеристики, уже вызывает волнение среди поклонников бренда.

Согласно последним данным, OnePlus 12 будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что гарантирует высокую производительность и скорость работы.

В фокусе внимания также находится усовершенствованная камера с основным сенсором LYT-T808, дополненная ультраширокоугольным и перископическим объективами, что обещает превосходное качество снимков.

Не менее впечатляющим является 6.82-дюймовый OLED-дисплей с 2K разрешением и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий яркую и четкую картинку.

Смартфон будет работать на базе Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS 14, предлагая пользователям интуитивно понятный и насыщенный функционал.

OnePlus 12, как ожидается, предложит до 16 ГБ оперативной памяти и внушительный объем встроенной памяти в 1 ТБ, что делает его одним из самых мощных устройств на рынке.