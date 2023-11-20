Названы сроки начала продаж гарнитуры Apple Vision Pro

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro поступит в продажу в марте 2024 года. Ранее ее выход планировался в январе, заявил в своей колонке Power On журналист Bloomberg Марк Гурман.

Согласно источникам журналиста, причина переноса релиза устройства связана с тем, что Apple пока не завершила тестирование устройства и разработку стратегии продаж.

Vision Pro будет стоить от $3,5 тыс. (около 311 тыс. руб.), и поначалу гарнитура будет доступна только в США, а других странах ее продажи начнутся позднее. Купить устройство можно будет только в розничных магазинах или на официальном сайте Apple.

Предполагается, что ближе к релизу Vision Pro Apple проведет весеннюю презентацию, на которой полноценно продемонстрирует рабочую гарнитуру. В ходе мероприятия компания сможет показать некоторые приложения и функции, которые не были готовы на момент анонса гарнитуры на конференции WWDC в июне 2023 года.