Российские ученые выяснили, как космическая погода влияет на спутники

Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) имени Ломоносова рассказали, как космические явления могут нарушать работу орбитальных спутников, и разработали рекомендации на случай космической непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.

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К космической погоде относится различная солнечная активность (вспышки, выбросы корональной массы), а также влияние галактических космических лучей. Вся это активность может провоцировать магнитные бури, которые, в свою очередь, способны влиять на состояние спутников и наземных систем.

Ученые пришли к выводу, что наиболее сильно космическая погода влияет на приполярные области и на зону над Южно-Атлантической магнитной аномалией. Основной объем нарушений работы электроники спутников фиксируется именно в этих зонах.

Самой опасной для спутников территорией ученые назвали Арктику, так как там скапливаются заряженные частицы, бомбардирующие поверхность аппаратов.

Ученые САФУ проанализировали влияние космической погоды на спутники и составили рекомендации для операторов таких аппаратов. Также на основе этой информации создается прототип приложения, которое будет визуализировать данные о космических явлениях и предупреждать об опасной для спутников космической погоде.

Ранее аспирант Рурского университета (Германия) Йоханнес Вильбольд представил исследование, показавшее, что многие спутники уязвимы для удаленного захвата хакерами.