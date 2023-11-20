Conversation: ученые нашли связь между уровнем интеллекта и применением гаджетов
Чрезмерное применение гаджетов негативно влияет на умственные способности человека. Исследование провели представители Университета Маккуори. Итогами своей научной работы они поделились с порталом The Conversation.
Так, исследователи провели метаанализ 34 научных работ, в которых проводилось изучение разных форм применения гаджетов, включая игры на устройствах, “серфинг” в Интернете и соцсети.
Выяснилось, что люди с чрезмерным экранным временем, а также зависимостью от гаджетов показывали более низкие умственные способности, чем участники исследования, не зависимые от гаджетов.
По словам авторов проведенной работы, от постоянного использования электронных устройств сильнее всего страдает умение сохранять фокус на протяжении длительного периода времени. Еще зависимые от гаджетов люди стали меньше контролировать свои автоматические реакции.