Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и применением гаджетов

Чрезмерное применение гаджетов негативно влияет на умственные способности человека. Исследование провели представители Университета Маккуори. Итогами своей научной работы они поделились с порталом The Conversation.

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Так, исследователи провели метаанализ 34 научных работ, в которых проводилось изучение разных форм применения гаджетов, включая игры на устройствах, “серфинг” в Интернете и соцсети.

Выяснилось, что люди с чрезмерным экранным временем, а также зависимостью от гаджетов показывали более низкие умственные способности, чем участники исследования, не зависимые от гаджетов.