В шумерском городе нашли древнее устройство для спасения цивилизации

В древнем шумерском городе Гирсу (современный Ирак) археологи обнаружили свидетельство «продвинутой» технологии, которая была призвана спасти цивилизацию от гибели. Это искусственный водный канал возрастом около 4000 лет.

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Таинственное сооружение обнаружили около ста лет назад. Но в 1920-х годах его интерпретировали как храм необычной формы. В ходе новых раскопок ученые смогли понять истинное предназначение объекта.

Древнее устройство описали как желоб из двух симметричных сооружений длиной около 40 метров, шириной 10 и высотой 3,3 метра. Очевидно, он предназначался для доставки воды в отдаленные районы.

Шумерская цивилизация существовала благодаря воде. Реки Тигр и Евфрат орошали поля благодаря системам ирригации, обеспечивая людей продовольствием. Но со временем шумеры столкнулись с засухой. Описание бедствия сохранилось на каменных табличках. Люди видели, как каналы пересыхали и заиливались один за другим, и создали «машину для борьбы с засухой».

Желоб был установлен на 19-километровом канале. Он был перекинут через него, поэтому его также окрестили старейшим известным в мире мостом.

Современные ученые установили, что создатели желоба воссоздали эффект Вентури, который был описан только в конце XVIII века. Конструкция соединяла канал шириной 30 метров с проходом шириной 3,9 метров. Жидкость, проходя через суженное горлышко, начинала течь быстрее.

Археологи предположили, что сооружение построили последние поколения, жившие в Гирсу, в «отчаянной попытке» противостоять засухе. Но со временем эта территория стала окончательно непригодна для жизни, сообщает Arkeonews.