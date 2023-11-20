В шумерском городе нашли древнее устройство для спасения цивилизации

В древнем шумерском городе Гирсу (современный Ирак) археологи обнаружили свидетельство «продвинутой» технологии, которая была призвана спасти цивилизацию от гибели. Это искусственный водный канал возрастом около 4000 лет.
Таинственное сооружение обнаружили около ста лет назад. Но в 1920-х годах его интерпретировали как храм необычной формы. В ходе новых раскопок ученые смогли понять истинное предназначение объекта.
Древнее устройство описали как желоб из двух симметричных сооружений длиной около 40 метров, шириной 10 и высотой 3,3 метра. Очевидно, он предназначался для доставки воды в отдаленные районы.
Шумерская цивилизация существовала благодаря воде. Реки Тигр и Евфрат орошали поля благодаря системам ирригации, обеспечивая людей продовольствием. Но со временем шумеры столкнулись с засухой. Описание бедствия сохранилось на каменных табличках. Люди видели, как каналы пересыхали и заиливались один за другим, и создали «машину для борьбы с засухой».
Желоб был установлен на 19-километровом канале. Он был перекинут через него, поэтому его также окрестили старейшим известным в мире мостом.
Современные ученые установили, что создатели желоба воссоздали эффект Вентури, который был описан только в конце XVIII века. Конструкция соединяла канал шириной 30 метров с проходом шириной 3,9 метров. Жидкость, проходя через суженное горлышко, начинала течь быстрее.
Археологи предположили, что сооружение построили последние поколения, жившие в Гирсу, в «отчаянной попытке» противостоять засухе. Но со временем эта территория стала окончательно непригодна для жизни, сообщает Arkeonews.
Ранее сообщалось, что в Китае нашли самый древний сливной унитаз. Его возраст оценили в 2400 лет.