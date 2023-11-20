В России собрались блокировать пиратские сервисы за ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор (РКН) будет блокировать пиратов, которые распространяют ЛГБТ-пропаганду в видеоконтенте. Об этом сообщают «Ведомости».

До этого ответственность за показ такого контента в России несли только легальные сервисы.

Механизм по блокировке запрещенных ресурсов разработали участники антипиратского меморандума (РКН, «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели). Он совмещает в себе данные из Единого реестра запрещенных материалов и еще одного реестра, в который ссылки на пиратский контент загружают легальные сервисы.

До этого министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России. Согласно данным Минюста, заседание по этому вопросу состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.