В Центре Хруничева заявили, что санкции США не затрагивают МКС

"Программу МКС санкции не затрагивают, и это связано с тем, что от функционирования предприятий, занятых в программе МКС, зависит безопасность эксплуатации как российского, так и американского сегментов и МКС в целом", - ответил Варочко на вопрос, почему санкции не затрагивают МКС и стоит ли ждать подобных ограничений в будущем.