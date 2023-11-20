В Google Chrome перестанут поддерживаться сторонние файлы cookie

Google объявила о постепенном отказе от сторонних файлов cookie в своём браузере Chrome. Это ключевой элемент инициативы Privacy Sandbox, направленной на усиление конфиденциальности в интернете.

Первый этап тестирования нововведения затронет 1% пользователей Chrome в начале 2024 года, а более масштабный отказ от сторонних cookie начнётся в III квартале того же года.

Файлы cookie, используемые сайтами для отслеживания пользовательской активности, помогают рекламодателям создавать персонализированные рекламные профили.

Однако это также ведёт к потере конфиденциальности, поскольку отслеживается посещение сайтов и страниц. Google стремится сократить уровень отслеживания пользователей, сохраняя при этом доступ к онлайн-сервисам.

Первоначальный этап тестирования имеет решающее значение для выявления и решения проблем веб-совместимости.

В течение тестового периода будут представлены временные решения и средства пользовательского контроля для управления исключениями для каждого домена верхнего уровня в Chrome. Это позволит минимизировать вероятность возникновения сбоев.