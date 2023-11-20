В Apple раскритиковали новый закон ЕС

Глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич дал интервью изданию The Independent, в котором раскритиковал новый закон ЕС «О цифровых рынках», требующий разрешения пользователям установки приложений на iPhone и iPad не из App Store. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В интервью Крстич рассказал, что основная лаборатория Apple по безопасности находится в Париже. В ней сотрудники компании проверяют различные способы взлома на своих устройствах.

Крстич также рассказал, что в Apple с трепетом относятся к безопасности своих гаджетов. В компании делят безопасность на два условных уровня: первый – аппаратный, второй – программный. Во втором случае большой слой занимают приложения, которые устанавливаются на смартфоны и планшеты из App Store.