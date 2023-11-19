Радар нашел место падения обломков Starship
Метеорологический радар позволил обнаружить место падения обломков сверхтяжелого корабля Starship, взорвавшегося 18 ноября. Об этом в соцсети X рассказал американский астрофизик Джонатан Макдауэл.
Метеорадар Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировал момент падения обломков. Они упали в океан в 100 км северо-восточнее Пуэрто-Рико.
Макдауэл опубликовал соответствующий снимок на своей странице. Обломки видны на нем в виде длинной голубой полосы.
Ракета Starship взорвалась в воздухе вскоре после старта 18 ноября. У нее включилась система самоликвидации.
Это второй неудачный запуск. Планируется, что Starship доставит астронавтов на Луну по программе NASA Artemis в 2025-30 годы
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