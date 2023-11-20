В Роскачестве объяснили, как не сломать смартфон на холоде

Холодная погода может негативно сказаться на работе смартфона или планшета. Как сохранить гаджет в исправном состоянии в зимний период, «Газете.Ru» рассказали в специалисты Роскачества.

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«Старайтесь в прямом смысле согревать ваше устройство. Если вы находитесь на улице, лучше держать телефон в кармане. Если вам нужно совершить звонок, по возможности, используйте Bluetooth-наушники», — посоветовали в Роскачестве.

Экран и другие детали смартфона становятся из-за холода более хрупкими, поэтому они могут повредиться от удара или падения. Чтобы предотвратить это, можно приобрести специальный термочехол, который создаст тепловую изоляцию для устройства. Также подойдут любые тканевые, вязаные, замшевые или синтетические чехлы, которые будут держать тепло внутри.

«При минусовой температуре старайтесь использовать телефон или планшет по-минимуму. Устройства чувствуют себя максимально комфортно при температуре выше 0°C. Когда же температура начинает понижаться, смартфон «тормозит», а батарея быстро разряжается. Если передержать гаджет на холоде, то он может вовсе отключиться», — отмечают эксперты.

Также не рекомендуется оставлять устройство в холодном автомобиле, так как длительное воздействие мороза может привести к неисправности технических компонентов внутри гаджета.