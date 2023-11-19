Названы самые опасные пароли

Разработчики менеджера паролей NordPass совместно с исследователями информационной безопасности составили топ-20 паролей, которые пользователи чаще всего устанавливали в 2023 году, отметив наиболее уязвимые из них.

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Рейтинг самых опасных и простых паролей возглавил порядок цифр 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Согласно данным компании, его использовали свыше 4,5 миллиона раз. На его взлом у современных систем перебора уходит примерно одна секунда.

Второе место заняло слово «admin». Частота использований — порядка четырех миллионов раз. Такой пароль тоже «взламывается» за одну секунду.

Среди других паролей специалисты отметили слова «UNKNOWN», «Password» и «user». Такие комбинации использовали более 240, 177 и 146 тысяч раз соответственно, пишет Газета.Ru cо ссылкой на официальные данные компании.

Из года в год мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана людей. Телефоны и компьютеры позволяют узнать о людях довольно много, поэтому эксперты в области права рассказали о том, как не попасться на удочку злоумышленников.