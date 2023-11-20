В России разработали программу для распознавания изображений

Программисты из Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого (ТГПУ) под руководством доцента Артура Поколодного разработали программу для распознавания изображений, которая в перспективе может заменить на рынке иностранные аналоги. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вуза.

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Исследовательская группа уже закончила разработку версии ПО для Windows и теперь завершает продукт для мобильных устройств. Мобильная версия программы будет работать на Android 7 и более новых итерациях ОС от Google.

«Ученики приступили к последней ступени разработки. Работа может завершиться уже в конце года», – пишет ТАСС.

Сообщается, что разработка ПО ведется без использования сторонних библиотек и иных иностранных компонентов. Несмотря на это, эффективность продукта должна оказаться выдающейся. Уже сейчас мобильная версия программы способна распознавать изображения с частотой 17-18 кадров в секунду.