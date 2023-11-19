Самый большой в мире реактивный двигатель испытали на максимальной мощности

New Atlas: Rolls-Royce испытала крупнейший в мире реактивный двигатель UltraFan
Компания Rolls-Royce испытала свой реактивный двигатель UltraFan, оснащенный кулером диаметром 365 см и доказала, что он может выдавать максимальную мощность 64 МВ, работая на экологичном авиационном топливе (SAF). Об этом сообщает издание New Atlas.
Заявленный как самый большой и мощный реактивный двигатель в мире, в лабораторных испытаниях он создал максимальную тягу более 85 тыс. фунтов (примерно 38,5 тыс. кг). При этом в компании утверждают, что этот параметр может быть увеличен до 110 тыс. фунтов (около 49,9 тыс. кг) для узкофюзеляжных или широкофюзеляжных самолетов, которые появятся в следующем десятилетии.
Особенностью UltraFan является турбовентилятор с редуктором и системой кулеров с регулируемым шагом. Это позволяет турбине и кулерам двигателя работать на оптимальной скорости, при этом лопасти из углеродного композита могут изменять свой шаг для оптимизации каждого этапа полета. Использование композитов означает, что двигатель легче аналога, изготовленного из титанового сплава, и на 10% эффективнее предыдущего двигателя-рекордсмена Trent XWB.