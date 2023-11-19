Самый большой в мире реактивный двигатель испытали на максимальной мощности

Компания Rolls-Royce испытала свой реактивный двигатель UltraFan, оснащенный кулером диаметром 365 см и доказала, что он может выдавать максимальную мощность 64 МВ, работая на экологичном авиационном топливе (SAF). Об этом сообщает издание New Atlas.

Заявленный как самый большой и мощный реактивный двигатель в мире, в лабораторных испытаниях он создал максимальную тягу более 85 тыс. фунтов (примерно 38,5 тыс. кг). При этом в компании утверждают, что этот параметр может быть увеличен до 110 тыс. фунтов (около 49,9 тыс. кг) для узкофюзеляжных или широкофюзеляжных самолетов, которые появятся в следующем десятилетии.