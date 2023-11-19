Билл Гейтс оценил современную борьбу с климатическим кризисом

В своем заявлении Билл Гейтс дает луч надежды на фоне климатических проблем, утверждая, что революционные инновации являются ключом к борьбе с изменением климата. Гейтс подчеркивает ключевую роль технологий и говорит о том, что без революционных идей мы не сможем достичь нулевого уровня выбросов.

Гейтс указывает на ощутимые успехи «чистой промышленной революции»: от переосмысления производства удобрений с помощью генетически модифицированных микробов до создания стали и цемента без выбросов. Он обращает внимание на чудо герметизации воздуховодов Aeroseal и окна Luxwall, способные сократить потери энергии в зданиях на 40%.