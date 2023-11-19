Что о Samsung Galaxy S24 рассказали защитные стекла

На пороге долгожданная серия Samsung Galaxy S24, и утечки защитных стекол указывают на значительные изменения в дизайне. Отказавшись от тенденции изогнутых экранов, Samsung, похоже, собирается вернуться к плоским панелям для всех трех вариантов - основного, Plus и Ultra.

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Просочившееся изображение не только демонстрирует возвращение плоского дисплея, но и показывает рамки устройств, которые выглядят довольно-таки тонкими.