Илона Маска пригласили в Россию на конференцию AI Journey

Американского предпринимателя Илона Маска пригласили участвовать в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), которая пройдет в России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета конференции.

Помимо Маска приглашения отправлены бывшему гендиректору OpenAI Сэму Альтману и сооснователю OpenAI Грегу Брокману.

Организаторы попросили их «принять участие в мероприятии в качестве спикеров и поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта».

В частности, зарубежных экспертов попросили рассказать о создании ChatGPT — нейросети, ставшей сенсацией в мире технологий.

Международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пройдет в Москве с 22 по 24 ноября.

Она будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ). Участники обсудят применение технологий ИИ в бизнесе, транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах. Выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

Участники конференции расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, о больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Также пройдут лекции и мастер-классы. состоится открытый диалог с юными участниками конференции.