PLOS ONE: радиоуглеродное датирование подтверждает египетскую историю

Новые свидетельства, обнаруженные в древнем городе Гезер в Израиле, дают важное представление о хронологии событий, происходивших в этом регионе около 1000 г. до н. э. Археологи, проводившие раскопки в Тель-Гезере, получили радиоуглеродные данные по органическим материалам, обнаруженным в семи различных стратиграфических слоях, охватывающих период с 13 по 9 века до нашей эры.

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Гезер хорошо известен из египетских, ассирийских и библейских текстов как важный город, который переходил из рук в руки между могущественными правителями в результате войн. В городе хранятся богатые руины бронзового и железного веков, что дает археологам возможность заглянуть в повседневную жизнь прошлых жителей. Раскопки выявили непрерывную последовательность археологических слоев, что позволило построить подробную хронологию событий. 35 новых радиоуглеродных дат являются значительным достижением. Они охватывают переходный период, когда город пережил множество разрушительных событий, этапы восстановления и укрепления.

Археологи теперь могут более тщательно проверять предлагаемые корреляции между археологическими свидетельствами и древними письменными отчетами об этом периоде. Например, даты позволяют предположить, что связь одного слоя разрушений с египетским фараоном Мернептахом в начале 13 века до нашей эры вполне правдоподобна. Однако они указывают на то, что еще одна предполагаемая связь с кампанией царя Азаила маловероятна. В частности, сооружения, ворота и стены, датированные началом 10 века до нашей эры, хорошо вписываются в период правления царя Соломона, как описано в библейских источниках.