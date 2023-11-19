Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов

Переохлаждение телефона ведет к порче аккумулятора и динамиков устройства. Поэтому нельзя часто использовать устройство зимой на улице и заряжать его холодным. Такой совет дала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына, передает РИА Новости.

В современных смартфонах установлены литий-ионные батареи, которые густеют при отрицательной температуре, теряют емкость и быстро разряжаются.

Мороз отрицательно влияет и на подвижность полимерных мембран в динамиках устройства. Из-за этого динамики смартфона могут хрипеть или менять тональность.

«На улице необходимо доставать смартфон как можно реже. Например, при разговоре лучше всего использовать наушники, а сам телефон держать в кармане», — посоветовала Голицына.

Нежелательно использовать гаджет при температуре от -20 градусов.

После улицы не стоит ставить телефон на зарядку, поскольку он может сломаться от перепада температур. Устройство должно нагреться до комнатной температуры.