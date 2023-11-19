Эксперт рассказала о вреде низких температур для смартфонов

Эксперт МТС: Использовать смартфон на морозе можно до -20 градусов
Переохлаждение телефона ведет к порче аккумулятора и динамиков устройства. Поэтому нельзя часто использовать устройство зимой на улице и заряжать его холодным. Такой совет дала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына, передает РИА Новости.
В современных смартфонах установлены литий-ионные батареи, которые густеют при отрицательной температуре, теряют емкость и быстро разряжаются.
Мороз отрицательно влияет и на подвижность полимерных мембран в динамиках устройства. Из-за этого динамики смартфона могут хрипеть или менять тональность.
«На улице необходимо доставать смартфон как можно реже. Например, при разговоре лучше всего использовать наушники, а сам телефон держать в кармане», — посоветовала Голицына.
Нежелательно использовать гаджет при температуре от -20 градусов.
После улицы не стоит ставить телефон на зарядку, поскольку он может сломаться от перепада температур. Устройство должно нагреться до комнатной температуры.
Эксперт отметила, что оптимальная температура воздуха для зарядки составляет от +10 до +30 градусов.