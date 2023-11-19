Открытие турецких ученых пролило свет на вопрос о Ноевом ковчеге

Стало известно, где находятся останки легендарного Ноева ковчега. Об открытии ученых пишет издание РИА Новости.

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В материале говорится, что следы Ноева ковчега ищут давно. Усилия специалистов сосредоточены в районе горы Арарат на территории Турции.

Последние масштабные поиски два года назад начала команда турецких археологов. Выбор места раскопок был подсказан прежними экспедициями. В 1959 году на вершине горы Арарат был выявлен след в форме большого судна. Там и начали раскопки эксперты.

Участок они изучили при помощи георадаров. Приборы нашли под землей конструкцию, которая напоминает часть корабля. Еще они сделали анализ образцов почвы и горных пород. По предварительной информации, в их состав входит обработанная глина, а также останки морских организмов.

“Основываясь на первоначальных итогах проведенных работ, мы считаем, что деятельность человека присутствовала в этом регионе со времен энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры”, — заявили исследователи.