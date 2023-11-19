Открытие турецких ученых пролило свет на вопрос о Ноевом ковчеге

РИАН: открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о Ноевом ковчеге
Стало известно, где находятся останки легендарного Ноева ковчега. Об открытии ученых пишет издание РИА Новости.
В материале говорится, что следы Ноева ковчега ищут давно. Усилия специалистов сосредоточены в районе горы Арарат на территории Турции.
Последние масштабные поиски два года назад начала команда турецких археологов. Выбор места раскопок был подсказан прежними экспедициями. В 1959 году на вершине горы Арарат был выявлен след в форме большого судна. Там и начали раскопки эксперты.
Участок они изучили при помощи георадаров. Приборы нашли под землей конструкцию, которая напоминает часть корабля. Еще они сделали анализ образцов почвы и горных пород. По предварительной информации, в их состав входит обработанная глина, а также останки морских организмов.
“Основываясь на первоначальных итогах проведенных работ, мы считаем, что деятельность человека присутствовала в этом регионе со времен энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры”, — заявили исследователи.
Они добавили, что по времени это совпадает с признанной большинством ученых датировкой Всемирного потопа. Раскопки продолжаются, специалисты с оптимизмом смотрят на перспективы долгожданного открытия.