Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение

Держите свои шапочки из фольги. Летом прошлого года гарвардский ученый Ави Лоеб всколыхнул Интернет заявлениями о том, что микроскопические металлические шары из Тихого океана могут быть остатками межзвездного метеора, несущего сигнатуры инопланетян. Однако новые исследования показывают, что это может быть просто земное загрязнение.

© ferra.ru

Некоторые ученые оспаривают существование этого метеора, сомневаясь в том, что его значительные фрагменты могли сохраниться в атмосфере Земли. Точное происхождение сфер также остается неясным: они могут быть из космоса, вулканической активности или промышленного загрязнения.

Критики утверждают, что сферы соответствуют загрязняющим веществам угольной золы, что говорит в пользу земного происхождения. Лоэб отстаивает свою внеземную теорию, призывая набраться терпения, пока 93% не проанализированных образцов не получат своего часа.