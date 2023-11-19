Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение
Держите свои шапочки из фольги. Летом прошлого года гарвардский ученый Ави Лоеб всколыхнул Интернет заявлениями о том, что микроскопические металлические шары из Тихого океана могут быть остатками межзвездного метеора, несущего сигнатуры инопланетян. Однако новые исследования показывают, что это может быть просто земное загрязнение.
Некоторые ученые оспаривают существование этого метеора, сомневаясь в том, что его значительные фрагменты могли сохраниться в атмосфере Земли. Точное происхождение сфер также остается неясным: они могут быть из космоса, вулканической активности или промышленного загрязнения.
Критики утверждают, что сферы соответствуют загрязняющим веществам угольной золы, что говорит в пользу земного происхождения. Лоэб отстаивает свою внеземную теорию, призывая набраться терпения, пока 93% не проанализированных образцов не получат своего часа.
Правда может оказаться страннее.