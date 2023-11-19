"Спящий режим" на ноутбуке может сократить срок службы батареи и жесткого диска

Как отмечают эксперты, полное выключение означает остановку всех процессов устройства, перевод в "спящий режим" поддерживает работу приложений, а режим гибернации сохраняет и заряд батареи, и проводимую компьютером работу.

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"Спящий режим" удобно использовать в течение дня, чтобы быстро вернуться к работе и сэкономить электроэнергию. Однако оставлять в режиме сна устройство на долгое время, например, на неделю — это вредная цифровая привычка. Это сказывается на сроке службы аккумулятора и жесткого диска. Поэтому эксперты рекомендуют использовать режим гибернации - это специальная функция, благодаря которой устройство экономит больше энергии и в случае разрядки или отключения электричества сохранит проделанную работу.

Эксперты также отметили, что для стационарного компьютера "спящий режим" вреден, потому что он поддерживает работу компонентов, вместо того чтобы давать им отдых. Его лучше применять, если пауза в работе продлится не более двух часов. В случае перерыва более шести часов рекомендуется использовать режим гибернации.

Плюсы "спящего режима" - автоматическая установка функции и выход из сна за одну-две секунды. Минусы состоят в том, что из-за разрядки техника может отключиться, а информация в этом случае не сохранится.

Плюсы гибернации заключаются в сохранении данных при отключении электроэнергии и возможности возобновления работы. Минусы - это длительный выход из данного режима и заполнение памяти на жестком диске.