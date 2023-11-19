Исследование показало реальность существования динозавров в наше время

Новое исследование утверждает, что реальный "Мир Юрского периода" может существовать в настоящее время, только на другой планете.

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Согласно выводам ученых, на космических телах, находящихся далеко от Земли, могут обитать виды, напоминающие земных динозавров, и люди в настоящее время способны их обнаружить.

"Световой отпечаток современной Земли был нашим шаблоном для определения потенциально обитаемых планет, но было время, когда этот отпечаток был еще более выраженным, он лучше показывал признаки жизни", - сказала автор исследования Лиза Калтенеггер в интервью The Sun, не уточнив, о каких планетах может идти речь.

Во времена динозавров уровень кислорода на Земле был более высоким, около 30 процентов, что позволяло этим существам развиваться. Сегодня этот показатель достигает лишь 21 процента. Исследователи утверждают, что высокий уровень кислорода может быть ключом к разгадке тайны о существовании жизни на далеких планетах. Обнаружить условия, подобные тем, с которыми динозавры столкнулись миллионы лет назад, должны помочь специальные телескопы.

Если планета находится на стадии фанерозоя, то велика вероятность, что она может быть местом обитания крупных и сложных форм жизни.

"Фанерозой - это всего лишь последние 12 процентов или около того истории Земли, но он охватывает почти все время, когда жизнь была более сложной, чем микробы и губки", - рассказала газете профессор Корнеллского университета Ребекка Пейн.