Представлена самая маленькая 4К веб-камера Opal Tadpole за 175 долларов

Opal, стартап по производству фотоаппаратов, целью которого является обеспечение качества зеркальных фотокамер для веб-камер, предлагает новое предложение, разработанное специально для ноутбуков. Вчера компания анонсировала веб-камеру Opal Tadpole в пресс-релизе и надеется решить некоторые основные проблемы, связанные с первой веб-камерой Opal.

Эта модель, Opal C1, была большой и даже не была совместима с ПК. Opal Tadpole — это впечатляюще маленькая веб-камера со встроенным зажимом для установки на ноутбук. Несмотря на небольшой форм-фактор, Opal Tadpole по-прежнему оснащена сенсором 4K, который должен обеспечивать потрясающее качество изображения. Есть также несколько других полезных функций, таких как кнопка отключения/включения звука прямо на разъеме USB-C.