Россиян предупредили о приближающейся магнитной буре

На следующей неделе, с 22 по 26 ноября, россиян ожидает новая магнитная буря. Об этом РАН.

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По информации ученых, прогнозируется слабая напряженность магнитного поля (уровень G1). Отмечается, что магнитные колебания будут незначительными, однако их могут почувствовать метеозависимые люди.

Согласно прогнозу, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения, 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера планеты останется возбужденной и неспокойной.

5 ноября сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю. Степень возмущенности магнитного поля Земли оперативно возросла до уровня G3, что по научной классификации означает «сильно».

Прогнозируя эту бурю, ученые ошиблись в расчетах ее мощности. Они неправильно оценили вспышку на Солнце и рассчитали скорость выброшенного 3 ноября потока плазмы, который впоследствии значился как рядовой. Однако облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за двое суток и ударили по магнитному полю Земли на сутки раньше и с существенно большей силой.