Лунная миссия потребует 15 пусков крупнейшей ракеты SpaceX

NASA сообщило, что Starship компании SpaceX, который будет помогать в посадке на Луну корабля Artemis III, потребует беспрецедентных 15 запусков. Система Starship, являющаяся ключевым компонентом миссии, требует такого ошеломляющего количества запусков для заправки топливом на околоземной орбите перед отправлением в лунное путешествие.

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Лакиша Хокинс (Lakiesha Hawkins) из NASA подчеркнула сложность задачи, указав на необходимость быстрой последовательности запусков как с базы Starbase в Техасе, так и из Космического центра Кеннеди во Флориде.