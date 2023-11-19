NASA мелочиться не любит: лунная миссия потребует 15 пусков крупнейшей ракеты SpaceX
NASA сообщило, что Starship компании SpaceX, который будет помогать в посадке на Луну корабля Artemis III, потребует беспрецедентных 15 запусков. Система Starship, являющаяся ключевым компонентом миссии, требует такого ошеломляющего количества запусков для заправки топливом на околоземной орбите перед отправлением в лунное путешествие.
Лакиша Хокинс (Lakiesha Hawkins) из NASA подчеркнула сложность задачи, указав на необходимость быстрой последовательности запусков как с базы Starbase в Техасе, так и из Космического центра Кеннеди во Флориде.
Умопомрачительные сложности этой лунной программы, нацеленной на возвращение астронавтов на поверхность Луны, подчеркивают амбициозность шагов, предпринятых со времен «Аполлона». Starship компании SpaceX, несмотря на скептическое отношение к соблюдению сжатых сроков, продолжает менять представление об освоении космоса.