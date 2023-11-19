Ученые выявили влияние гаджетов на интеллект

Влияние гаджетов на интеллект выявили ученые
Ученые из Университета Маккуори заявили, что чрезмерное использование электронных устройств ухудшает умственные способности. Они провели метаанализ 34 исследований, в которых изучались формы использования подобной техники, включая виртуальные игры, поиск в интернете и социальные сети.
Люди с повышенным экранным временем показали более низкие умственные способности, чем независимые от гаджетов. Ученые выяснили, у таких пользователей ухудшается способность сохранять фокус на неизменном стимуле в течение длительного времени. Помимо этого, они стали меньше контролировать свои автоматические реакции.
Стало ли снижение внимания причиной или результатом использования планшетов, телефонов и других устройств, ученые из Австралии пока не уверены. Однако у них есть работы, которые подтверждают взаимосвязь между ухудшением когнитивных функций и частым использованием электронных устройств, сообщило издание The Conversation.
Ранее группа ученых из Австралии и Дании провела исследование и выяснила, что дети, смотрящие телевизор с родителями, грамотнее сверстников, которые занимаются этим в одиночку. Ученые объяснили, что данный эффект связан с тем, что родители осведомлены о том, какие программы и каналы смотрят их дети.