Российским космонавтам доставят на МКС брелоки с драконами и сладости к Новому году

"На "Прогрессе" для каждого из членов экипажа полетят подарки от родных и близких к Новому году. В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости. Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми", - рассказали в службе.