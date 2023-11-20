Эксперты оценили популярность российского магазина приложений RuStore

Аудитория российского магазина Android-приложений RuStore по итогу октября 2023 года выросла до 22,5 млн пользователей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, цитируя вице-президента по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Ивана Мыздрикова.

Мыздриков озвучил эту информацию, выступая на конференции RuStore Mobile Conf. В своем докладе эксперт ссылался на данные аналитической платформы Mediascope.

Из слов Мыздрикова также следует, что общее число загрузок приложений из RuStore превысило отметку 56 млн. Ассортимент магазина сегодня представлен более 20 тыс. приложений.

«В лидеры по скачиваниям вышли категории: финансы — 36% от общего числа скачиваний, полезные инструменты – 13%, игры – 10%, покупки – 9% и развлечения – 6%», – сказал представитель RuStore.