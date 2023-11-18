Второй запуск сверхтяжелой ракеты Starship завершился неудачей

Сверхтяжелая ракета StarShip Super Heavy, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в субботу, 18 ноября, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу, пишет ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX.

В пресс-службе пояснили, что корабль успешно взлетел. Через некоторое время после взлета взорвался первый разгонный блок (бустер), но Ship25 смог после этого пройти линию Кармана (граница между атмосферой Земли и космосом).

Затем с кораблем была утрачена связь и он был взорван автоматической системой FTS.