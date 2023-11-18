Маск предпринял вторую попытку запустить в космос StarShip Super Heavy
Бизнесмен Илон Маск, глава компании SpaceX, в субботу, 18 ноября, предпринял вторую попытку запустить в космос ракету StarShip Super Heavy, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, первая попытка была предпринята 20 апреля, она завершилась неудачей.
Запуск был осуществлен со стартовой площадки частной американской компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
Напомним, что многоразовая ракетная система состоит из космического корабля «Ship 24» и носителя «Super Heavy». Ее высота достигает 121 метр, а диаметр – девять метров, общая расчетная грузоподъемность на низкую орбиту – 150 тонн.
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