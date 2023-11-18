Бизнесмен Илон Маск, глава компании SpaceX, в субботу, 18 ноября, предпринял вторую попытку запустить в космос ракету StarShip Super Heavy, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, первая попытка была предпринята 20 апреля, она завершилась неудачей.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки частной американской компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.