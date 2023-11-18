Астробиологи обнаружили потенциально обитаемые зоны на Меркурии

Американские астробиологи из Планетологического института в штате Аризона обнаружили свидетельства существования соляных ледников на полюсах Меркурия. Это говорит о вероятности наличия потенциально обитаемых зон глубоко под поверхностью самой горячей планеты Солнечной Системы. Исследование опубликовано в научном журнале Planetary Science Journal (PJS).

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«Наше открытие дополняет другие недавние исследования, показывающие, что на Плутоне есть азотные ледники, а это означает, что явление оледенения простирается от самых жарких до самых холодных границ нашей Солнечной системы. Эти места имеют решающее значение, поскольку они определяют воздействие богатых летучими веществами на обширных территориях множества планет», — отметил ведущий автор статьи Алексис Родригес.

По словам ученых, на Земле особые солевые соединения создают обитаемые ниши в самых суровых условиях, таких, как пустыня Атакама в Чили. Наличие соли на Меркурии заставляет предположить, что недра планеты могут быть более пригодны для жизни, чем ее выжженная Солнцем поверхность со средней температурой около 179 °C.