В декабре покажут смартфон с батареей в пять раз больше, чем у iPhone 15 Pro Max

Компания Oukitel готовится к презентации своего нового ударопрочного смартфона WP19 Pro, который получит аккумулятор емкостью 22000 мАч и камеру ночного видения. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Согласно источнику, за производительность Oukitel WP19 Pro будет отвечать чип MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD до 2 ТБ. Смартфон получит «из коробки» Android 13.

Новинка также предложит 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass. Большой аккумулятор емкостью 22000 мАч получит поддержку зарядки мощностью 33 Вт. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max имеет аккумулятор емкостью 4441 мАч, что практически в пять раз меньше по сравнению с предстоящей новинкой Oukitel. Однако это не означает, что устройство будет работать в пять раз дольше.

Также отмечается, что гаджет получит тройную камеру: основную на 64 Мп, дополненную 20-мегапиксельным сенсором ночного видения и макромодулем на 2 Мп. За селфи будет отвечать датчик на 16 Мп.