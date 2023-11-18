В Антарктиде приземлился самый большой самолет в истории континента

В Антарктиде приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий норвежскому авиаперевозчику Norse Atlantic Airways. Об этом пишет USA Today со ссылкой на источники.

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По данным издания, самолеты периодически совершают посадки на площадки на континенте. Вместе с тем, ранее такие крупные борта не приземлялись в Антарктиде.

Взлетно-посадочная полоса, уточнили журналисты, были слеплена из льда и снега.

Воздушное судно вылетело из Осло 13 ноября, совершило посадку в Кейтауне. После этого лайнер направился в Антарктиду.

На его борту находились 45 пассажиров, в том числе исследователи из Норвежского полярного института. Кроме того, самолет доставил 12 тонн разнообразного оборудования.