СМИ: в Антарктиде приземлился самый большой самолет в истории континента
В Антарктиде приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий норвежскому авиаперевозчику Norse Atlantic Airways. Об этом пишет USA Today со ссылкой на источники.
По данным издания, самолеты периодически совершают посадки на площадки на континенте. Вместе с тем, ранее такие крупные борта не приземлялись в Антарктиде.
Взлетно-посадочная полоса, уточнили журналисты, были слеплена из льда и снега.
Воздушное судно вылетело из Осло 13 ноября, совершило посадку в Кейтауне. После этого лайнер направился в Антарктиду.
На его борту находились 45 пассажиров, в том числе исследователи из Норвежского полярного института. Кроме того, самолет доставил 12 тонн разнообразного оборудования.
Напомним, что Boeing 787 Dreamliner может вместить до 330 пассажиров.