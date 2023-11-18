В Chrome скоро перестанут работать блокировщики рекламы

Недавно стало известно, что с июня 2024 года Google автоматически отключит Manifest V2, что сделает многие блокировщики рекламы нерабочими. Уже известно, что как минимум перестанет функционировать расширение uBlock Origin.

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Также пользователи не смогут установить подобные расширения из Chrome Web Store. В Google рекомендуют разработчикам обновить свои продукты до наступления заявленного срока.

Отмечается, что процесс отключения Manifest V2 будет постепенным. Компания собирается учитывать отзывы людей, чтобы «убедиться, что пользователи Chrome понимают изменения и знают, какие действия они могут предпринять для поиска альтернативных и актуальных расширений».