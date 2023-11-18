SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink

Ракета стартовала с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в 8:05 по московскому времени.

В рамках проекта Starlink этот запуск стал 123-м с начала миссии в 2019 году и 54-м с начала текущего года. На орбите находятся уже около 5,4 тысячи мини-спутников глобальной спутниковой системы, предназначенной для обеспечения высокоскоростного беспроводного доступа в интернет. Время от времени часть аппаратов выходит из строя и их приходится заменять.