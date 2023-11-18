Назван смартфон с лучшей в мире камерой

Смартфон Huawei Mate 60 Pro+ по итогам тестирования камеры специалистами лаборатории DxOMark получил наивысшую оценку и возглавил глобальный рейтинг портала.

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Huawei Mate 60 Pro+ оснащен тройной камерой. Основной модуль на 48 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 дополнен ультраширокоугольным сенсором с разрешением 40 Мп и телеобъективом на 48 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением.

По итогу тестирования устройства эксперты DxOMark пришли к выводу, что камеры смартфона демонстрируют отличный результат в большинстве сценариев съемки, особенно в портретном и пейзажном режимах. Его камера может похвастаться широким динамическим диапазоном, точной экспозицией, насыщенными цветами, быстрым и надежным автофокусом, эффективной стабилизацией и качественным боке.

Однако у камеры Huawei Mate 60 Pro+ есть и недостатки. Специалисты отмечают, что при съемке видео в условиях низкой освещенности видны шумы, артефакты, а при съемке в таких условиях HRD-видео заметна потеря деталей. Вместе с тем смартфон может ошибаться с контрастностью лица и тоном кожи в сценах с недостаточным освещением.