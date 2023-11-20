Ученые пообещали размножить мамонтов за пять лет

Ученые британской биотехнологической компании заявили, что планируют воссоздать шерстистого мамонта. Для этого они намерены скрестить найденный в вечной мерзлоте генетический материал древних животных с ДНК азиатских слонов.

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Вывести первого детеныша исследователи собираются в 2028 году. При этом специалисты, занятые в проекте, не раскрывают подробностей процедуры, ссылаясь на конфиденциальность научной информации. Тем не менее журналистам удалось узнать, что биотехнологи планируют пересадить достаточно развившийся эмбрион мамонта в организм суррогатной слонихи.

Генеральный директор компании заявил, что результатом работы станет «крайне харизматичное существо» с уникальными свойствами. Новорожденный мамонт не будет бояться морозов и сможет жить в суровых природных условиях, в частности в тундре.

Тем не менее, идея уже подверглась критике со стороны научного сообщества. Так, оппоненты проекта предостерегают о негативных экологических последствиях, к которым может привести искусственное привнесение нового вида в уже существующую экосистему, пишет издание Daily Mail.