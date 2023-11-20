Ученые обнаружили на Солнце уникальный феномен

Аномалия наблюдалась астрономами в течение недели. Само явление было зафиксировано на высоте порядка 40 тысяч километров над поверхностью Солнца.

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Как сообщает издание Nature, астрономам впервые удалось зафиксировать на Солнце аномальное явление, которое напоминало полярное сияние.

Ученые обнаружили радиоизлучение на одном из солнечных участков, которые считаются относительно холодными и темными. Аномалию можно было наблюдать на протяжении недели, а само явление фиксировалось на высоте порядка 40 тысяч километров от солнечной поверхности.

В свою очередь, Сиджи Ю, который является ведущим автором исследовательской работы, пояснил, что обнаруженные радиовсплески не похожи на стандартные всплески на Солнце, которые до сих пор фиксировали астрономы.

«Это открытие дает новое понимание происхождения интенсивных солнечных радиовсплесков. Это захватывающее открытие, которое может изменить наше понимание звездных магнитных процессов», — рассказал ученый.

Отмечается, что радиоизлучение происходило на участке, имеющем сильное магнитное поле, что в итоге делает аномалию похожей на полярное сияние.