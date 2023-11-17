Роскомнадзор получил полномочия блокировать сайты с методами обхода ограничений

Согласно документу, подобные сайты теперь могут быть внесены в Единый реестр запрещенной информации. Для этого в правила ведения реестра внесли новое основание для внесения — предоставление пользователям «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».