"Цифровой кодекс" России представят 2025 году

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев объявил о планах представить проект "Цифрового кодекса" к 2025 году. На форуме в Дагестане он сообщил, что экспертное обсуждение документа включает участие парламентариев и крупных IT-компаний, пишет ТАСС.

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Максут Шадаев подчеркнул, что проект этого кодекса станет основополагающим документом, объединяющим множество сторон, от депутатов до ведущих представителей IT-сферы. Планируется, что в течение 2024 года документ будет тщательно проработан, а в следующем году его примут.