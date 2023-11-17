ИИ позволил создать реалистичные видео из одной лишь записи звука и фото человека

Исследователи из Наньянского технологического университета ( Сингапур ) представили программу DIRFA, работающую на основе ИИ и способную создавать реалистичные 3D-видеоролики на основе записи звука и статичной фотографии лица.

DIRFA значительно превосходит существующие методы, позволяя управлять изменениями позы и эмоциональными нюансами. Обученная на массивном наборе данных, включающем более миллиона аудиовизуальных клипов из The VoxCeleb2 Dataset, DIRFA имеет многообещающие перспективы для применения в различных отраслях: от создания виртуальных помощников и чат-ботов до использования в качестве мощного инструмента для людей с нарушениями речи или мимики, облегчающего выразительное общение с помощью аватаров.