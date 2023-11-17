Ученые подсчитали количество чужеродных видов на Земле

Торговля и развитие транспорта привели к намеренному и случайному внедрению инвазивных (чужеродных или неместных) видов животных и растений по всему миру. Эти биологические вторжения могут повлечь расходы в триллионы долларов и способствовать распространению болезней, считают немецкие ученые из Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле. Исследование опубликовано в научном журнале Global Ecology and Biogeography (GEB).

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«Мы изучили, отражает ли количество неместных видов закономерности глобального биоразнообразия. Затем мы посмотрели, не являются ли определенные группы видов непропорционально склонными к закреплению в новых районах», — отметила автор доклада, морской биолог Элизабета Бриски.

Для этого ученые составили полный список описанных на сегодня неместных видов (в мире их около 37 тыс.) и сгруппировали их в соответствии с биологической таксономией — от типов до классов и семейств. Затем они сопоставили их с глобальным биоразнообразием.

Оказалось, что в среднем около 1% всех живых организмов в мире было куда-то перевезено человеком. Это относится к микроскопически малым существам, и к животным размером с бегемота.

Исследователи обнаружили, что самыми распространенными неместными видами, как правило, являются те, которые были перевезены ради развития лесного и сельского хозяйства, садоводства и других целей. Нежелательные виды обычно распространялись с помощью транспорта — в качестве примера могут служить крысы, путешествовавшие вместе с людьми по морям на судах.