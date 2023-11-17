Институт цифровой экономики в России планируют открыть в 2024 году

"Мы планируем [открытие института] совместно с Московской финансово-юридической академией, одним из крупнейших частных вузов России. Сейчас в нем создаем кафедру криптоэкономики, а в следующем году планируем именно институт, в котором будет не только про крипту. <…> Для аудиторов, будет для юристов, для финансовых органов. Потому что здесь очень много нюансов, которые многие не знают", - сказал Бражников.