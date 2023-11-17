Институт цифровой экономики в России планируют открыть в 2024 году
Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна совместно с Московской финансово-юридической академией планирует открыть Институт цифровой экономики. Открытие института планируется в 2024 году, сообщил ТАСС на полях III Kazan Cryptoforum исполнительный директор ассоциации Александр Бражников.
"Мы планируем [открытие института] совместно с Московской финансово-юридической академией, одним из крупнейших частных вузов России. Сейчас в нем создаем кафедру криптоэкономики, а в следующем году планируем именно институт, в котором будет не только про крипту. <…> Для аудиторов, будет для юристов, для финансовых органов. Потому что здесь очень много нюансов, которые многие не знают", - сказал Бражников.
По его словам, в институте планируется обучение бакалавров и магистров, которые будут получать диплом о высшем образовании.
"Мы хотим сначала <…> магистратуру сделать. <…> Специалистов по экономике много готовят, а мы их просто переквалифицируем. Он будет уже специалистом именно в цифровой экономике", - сказал Бражников.
Он также подчеркнул, что уже идет отбор преподавательского состава из разных сфер и областей.