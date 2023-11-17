Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с OnlyFans

С июля по ноябрь 2023 года интернет-мошенники при помощи фейкового приложения OnlyFans украли у россиян около 47 млн руб. Об этом сообщает издание Forbes, ссылаясь на исследования компании F.A.C.C.T.

В рамках новой схемы после знакомства в соцсетях или чат-ботах Telegram девушка, под видом которой скрывается мошенник, отправляет кавалеру откровенные фото. Остальные нюдсы можно посмотреть только в OnlyFans. Но OnlyFans сейчас недоступен юзерам из России, и мошенники предлагают жертве установить на телефон специальное приложение с фейкового Google Play.

После скачивания фейкового OnlyFans кавалер оплачивает подписку за символический $1 для получения данных его карты, а спрятанная шпионская программа перехватывает SMS-коды для дальнейшей кражи денег. Эту схему злоумышленники активно используют не только в России, но и в странах Европы.