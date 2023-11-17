Ученый рассказал, когда земляне полетят на Марс

Тот же Илон Маск (основатель Space X и Tesla. — NEWS.ru) — не просто фантазер. Отвергать с порога его идеи по колонизации Марса нельзя. Может, это произойдет не в те сроки, о которых он говорит. Но почему бы этому не случиться? — заметил Эйсмонт.