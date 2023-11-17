Samsung раскрыла даты появления Andorid 14 на своих смартфонах

GizChina: смартфоны Samsung получат Android 14 до 8 декабря 2023 года
Samsung закончит обновлять свои смартфоны до Android 14 до конца 2023 года. Об этом сообщает издание GizChina.
Всего Android 14 получат по меньшей мере 35 моделей Samsung. Устройства первой волны (Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra) получили обновление еще 30 октября 2023 года. Также последняя версия Android уже появилась и на почти всех смартфонах второй волны (Galaxy A14 5G, А34, А54, S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Flip 5 и Z Fold 5) 13 и 15 ноября. Без обновления из второй волны осталась только модель Galaxy S23 FE – для нее прошивка выйдет 20 ноября.
В модельный ряд третьей волны войдут Galaxy А13 5G, A33 5G, A52, A52s, A72, S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE, Z Flip 4 и Z Fold 4. Все перечисленные устройства обновятся до Android 14 с 20 по 30 ноября.
Четвертая волна охватит такие устройства как, Galaxy A13, A14, A23 5G, A24 5G, Z Flip 3 и Z Fold 3. Даты – с 27 ноября по 1 декабря. В пятую волну войдет только Galaxy A04s (4 декабря). В шестую – Galaxy XCover 5 (8 декабря).
Также до Android 14 должны обновиться смартфоны Galaxy A14 5G, A14, A52 5G, A05s и планшет Galaxy Tab A7 Lite. Даты выхода прошивки для неизвестны.