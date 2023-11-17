Samsung раскрыла даты появления Andorid 14 на своих смартфонах

Samsung закончит обновлять свои смартфоны до Android 14 до конца 2023 года. Об этом сообщает издание GizChina.

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Всего Android 14 получат по меньшей мере 35 моделей Samsung. Устройства первой волны (Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra) получили обновление еще 30 октября 2023 года. Также последняя версия Android уже появилась и на почти всех смартфонах второй волны (Galaxy A14 5G, А34, А54, S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Flip 5 и Z Fold 5) 13 и 15 ноября. Без обновления из второй волны осталась только модель Galaxy S23 FE – для нее прошивка выйдет 20 ноября.

В модельный ряд третьей волны войдут Galaxy А13 5G, A33 5G, A52, A52s, A72, S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE, Z Flip 4 и Z Fold 4. Все перечисленные устройства обновятся до Android 14 с 20 по 30 ноября.

Четвертая волна охватит такие устройства как, Galaxy A13, A14, A23 5G, A24 5G, Z Flip 3 и Z Fold 3. Даты – с 27 ноября по 1 декабря. В пятую волну войдет только Galaxy A04s (4 декабря). В шестую – Galaxy XCover 5 (8 декабря).