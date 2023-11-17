Под полом польского суда нашли незаконную криптоферму
Под залами польского суда была обнаружена тайная установка для добычи криптовалюты, которая ежемесячно потребляла электроэнергию на тысячи польских злотых. Чтобы ликвидировать разросшуюся сеть, хитроумно проложенную через полы и вентиляционные каналы, была вызвана полиция.
Хотя обвинения пока не предъявлены, подозрения падают на компанию, обслуживающую ИТ-систему суда. В настоящее время этим делом занимаются высшие правоохранительные органы Польши - Агентство внутренней безопасности, а также ИТ-эксперты, нанятые прокуратурой Варшавского округа. Верховный административный суд, в котором произошло шокирующее открытие, заверяет, что угрозы безопасности данных не было.
Эта поразительная история вскрывает мрачную тенденцию: во всем мире злоумышленники используют государственные учреждения для хищения электроэнергии, чтобы использовать ее в своих криптомайнинговых целях. Эпопея с тайным майнингом криптовалют в польском суде перекликается с аналогичными инцидентами, подчеркивая обострение борьбы между безопасностью и тайным майнингом криптовалют.