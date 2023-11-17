Apple столкнулась с трудностями при разработке собственного 5G-модема

Apple продолжает сталкиваться с проблемами в попытке разработать фирменный модем 5G для замены компонентов Qualcomm в iPhone и других своих продуктах. Об этом сообщает известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

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В 2019 году Apple приобрела большую часть бизнеса Intel по производству модемов и начала серьезные усилия по разработке собственного оборудования, но проект потерпел несколько неудач. Apple, по словам Гурмана, еще «много лет» до создания чипа, который будет работать так же хорошо или даже лучше, чем чипы конкурента Qualcomm.

Компания из Купертино изначально хотела иметь собственный модемный чип, готовый к выпуску к 2024 году, но эта цель не могла быть достигнута, и теперь Гурман говорит, что Apple также пропустит расширенный график запуска весной 2025 года. На данный момент запуск модемного чипа отложен до конца 2025 или начала 2026 года. При этом Apple все еще планирует внедрить эту технологию в новую версию недорогого iPhone SE.

По слухам, разработка модемного чипа Apple находится на ранней стадии и «может отставать от конкурентов на годы». Одна версия, находящаяся в разработке, не поддерживает более быструю технологию mmWave, и у Apple также возникли проблемы с кодом Intel, с которым она работала.

«Почему мы думали, что сможем взять неудачный проект у Intel и каким-то образом добиться успеха, остается загадкой», – якобы сказал Гурману сотрудник Apple.